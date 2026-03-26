Cadences visuelles Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Cadences visuelles

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h30. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cadences visuelles a pour ambition de faire travailler entre 80 et 120 jeunes de la ville d’Aix en Provence à la production d’un spectacle mêlant théâtre et musqiue en lien avec l’oeuvre de Victor Vasarely. Le spectacle aura lieu à la Fondation Vasarely.

Cadences visuelles a pour ambition de faire travailler entre 80 et 120 jeunes de la ville d’Aix en Provence à la production d’un spectacle mêlant théâtre (textes de Ronan Chéneau Ma couleur préférée, de Yasmina Reza Art, de Gustave Akakpo Au bal des bossus d’Alsace, d’Alain Gautré Amiour, de Samuel Beckett Acte sans parole et d’Oksar Schlemmer Performance dansée) et musique en lien avec l’œuvre de Victor Vasarely autour des thèmes des couleurs, du mouvement et de l’illusion d’optique. Le spectacle aura lieu à la Fondation Vasarely au milieu des œuvres du Maître. Frédérique Mazzieri sera en charge de direction artistique globale du projet, la direction musicale sera déléguée à l’Ecole de musique du Pays d’Aix. Une exposition photographique sur les thèmes de la cinétique artistique et du Pop-Art sera montée dans le Jardin de la Fondation.



Direction artistique Frédérique Mazzieri (MJC Prévert)

Direction musicale Claire Marlange (EMPA)

Acteurs et musiciens Jeunes de la ville d’Aix en Provence



Programmation de la MJC Prévert en collaboration avec les acteurs jeunesse et social de la ville d’Aix en Provence partenariat avec la Fondation Vasarely et avec le soutien de

la Biennale d’Aix .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cadences visuelles aims to get between 80 and 120 young people from the town of Aix-en-Provence to work on the production of a show combining theater and music in connection with the work of Victor Vasarely. The show will take place at the Vasarely Foundation.

L’événement Cadences visuelles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence