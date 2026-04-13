Conférence Nouno Judlin Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence
Conférence Nouno Judlin Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence samedi 30 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence Nouno Judlin
Samedi 30 mai 2026 à partir de 15h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de ses travaux sur l’exploration et la promotion de la culture provençale, l’association Excalisson vous invite à venir découvrir l’autrice provençale Nouno Judlin (1891-1987)
Née à Carros, elle y passe une partie de son existence. Amoureuse de la Camargue, comme son amie Farfantello, elle y situe certaines de ses oeuvres. Sa production se compose
de romans, pièces de théâtre, poésies. Elle se singularise par son style et un engagement profond pour la défense de la langue provençale.
La conférence sera présentée par Anastasia Chopplet.
Une autrice à découvrir. .
Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of its efforts to explore and promote Provençal culture, the Excalisson association invites you to discover Provençal author Nouno Judlin (1891-1987)
L’événement Conférence Nouno Judlin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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