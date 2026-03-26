La Grande balade à bicyclette, happening poétique et radiophonique Aix-en-Provence

La Grande balade à bicyclette, happening poétique et radiophonique

Samedi 30 mai 2026 de 16h à 17h10.

Pour le public

de 16h50 (passage place Romée de Villeneuve) à 18h30 (arrivée devant La Manufacture)



Pour les cyclistes trois lieux de rendez-vous possibles

16 h Bibliothèque des deux ormes

16h40 Maison de Quartier la Mareschale

17h10 Office de tourisme. Du Jas de Bouffan au centre-ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:10:00

Date(s) :

2026-05-30

Une horde de cyclistes traverse la ville, essayez d’attraper des bribes de leur poésie, leurs sensations, leurs pensées, leurs raisons de pédaler. Leurs bicyclettes vous parleront !

Une expérience artistique qui croise paysage, mouvement et voix pour un moment d’art et de partage à ciel ouvert.



Envie de participer ? Rejoignez-nous avec votre vélo pour pédaler et vivre une expérience collective sensible. Venez avec votre équipement, vos habits de couleurs vives, et si possible une enceinte portable reliée à votre téléphone chargé ! Rendez-vous à 16h à la Bibliothèque des deux Ormes 16h45 Maison de Quartier la Mareschale 17h10 Office de tourisme.



Biographie

La Bouillonnante porte les projets artistiques de Charlotte Tessier, comédienne et conceptrice de spectacles vivants.

Chez la Bouillonnante les projets sont à géométrie variable solos, duos, collectifs, et portés par une forte envie que les artistes en soient auteurs et concepteurs. La rencontre avec les gens et la relation au terrain sont en général le thème qui relie les créations. Si elles sont toujours ancrées dans des questionnements sur notre monde actuel, le désir est de s’attacher à la beauté, à des valeurs de partage et de solidarité. La Bouillonnante aime aller jouer pour des publics différents, c’est pour cela qu’elle crée des projets pour des publics de toutes générations. Amener le théâtre partout pour qu’il retrouve sa place dans la cité. Cette envie l’emmène à créer et jouer dans des théâtres, et aussi dans les

villages, dans la rue, les écoles, et autres lieux non dédiés.







Programmation de Opening Nights Par les villages avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et la DRAC PACA.

En complicité avec l’adava et la bibliothèque des deux Ormes. .

Du Jas de Bouffan au centre-ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A horde of cyclists crosses the city, try to catch snatches of their poetry, their sensations, their thoughts, their reasons for pedaling. Their bikes will talk to you!

L’événement La Grande balade à bicyclette, happening poétique et radiophonique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence