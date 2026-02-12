Concert Les sœurs Sara et Yeva Harutyunyan Aix-en-Provence

Concert Les sœurs Sara et Yeva Harutyunyan

Mercredi 22 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22 20:30:00

2026-04-22

Concert de deux jeunes prodiges violonistes d’Arménie: les sœurs Sara et Yeva Harutyunyan accompagnées au piano par Alain Pietka. Concert organisé par l’Association des Jumelages d’Aix, à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

Dans le cadre du jumelage entre Aix et Masis, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence vous convie pour la première fois à un concert exceptionnel, à la Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville d’Aix, de deux jeunes prodiges violonistes d’Arménie: Cette soirée musicale mettra à l’honneur un répertoire mêlant des œuvres classiques et des œuvres du patrimoine arménien: Komitas, Vivaldi, Saint Saëns, Tchaïkovski… .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 75 jumelagesaix1@gmail.com

English :

Concert by two young violin prodigies from Armenia: sisters Sara and Yeva Harutyunyan, accompanied on piano by Alain Pietka. Concert organized by the Association des Jumelages d’Aix, at the Salle des Mariages, Hôtel de Ville.

