Conférence Alexandre Clapier, un Marseillais défenseur des libertés intellectuelles, économiques et politiques Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Alexandre Clapier, un Marseillais défenseur des libertés intellectuelles, économiques et politiques

Jeudi 7 mai 2026 de 18h à 20h. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Pour les Jeudis de l’Académie, Jean-Yves Naudet, retrace la vie du Marseillais Alexandre Clapier, défenseur des libertés intellectuelles, économiques et politiques.

Raconter l’histoire d’Alexandre Clapier (1798-1891), ce n’est pas seulement raconter la vie d’un homme, mais c’est aussi raconter celle du XIXe siècle, à Marseille comme au niveau national.

Après des études à la faculté de droit d’Aix, où il se lie d’amitié avec Thiers et Mignet, ce défenseur de la liberté sera bâtonnier de Marseille, président de l’Académie de cette ville et économiste reconnu. Mais ce libéral orléaniste fera aussi une carrière politique locale (conseiller municipal de Marseille et président du conseil général des Bouches-du-Rhône) et nationale (député sous Louis Philippe, puis au début de la IIIe République, où il jouera un rôle déterminant).

Clapier est représentatif d’un siècle complexe, marqué par le développement industriel et la question sociale, et d’une génération éprise de liberté, confrontée à la succession des régimes politiques. Un homme de son temps, mais aussi de tous les temps par son énergie à défendre la liberté dans tous les domaines. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 38 95 academiedaix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Les Jeudis de l’Académie, Jean-Yves Naudet retraces the life of Alexandre Clapier, a Marseilles-based defender of intellectual, economic and political freedoms.

L’événement Conférence Alexandre Clapier, un Marseillais défenseur des libertés intellectuelles, économiques et politiques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence