Specatcle Paroles, paroles ! La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Specatcle Paroles, paroles !

Jeudi 7 mai 2026 de 20h à 22h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Découvrez des personnalités aux parcours singuliers lors de la soirée Paroles, paroles ! 3 invités, 3 trajectoires, 3 engagements différents les uns des autres seront réunis sur la scène de la Manufacture.

Croiser les récits de vie, apporter de nouveaux éclairages, comprendre notre époque, voilà le but de Paroles, paroles ! . L’humoriste Tanguy Pastureau proposera une synthèse improvisée de ces différents témoignages à l’issue de la soirée.



● Moi, je patine avec mes tripes., Philippe Candeloro.

Il a incarné avec panache Zorro ou d’Artagnan sur des patins. Il a inventé une pirouette qui porte aujourd’hui son nom. Il a marqué les téléspectateurs en tant que commentateur sportif aux côtés de Nelson Monfort. Esprit fougueux au franc-parler, Candel a décroché plusieurs médailles olympiques jusqu’à gagner le titre de vice-champion du monde de patinage artistique. C’est de ce parcours d’exception que le célèbre patineur viendra témoigner.



● Mon frère a été abandonné, Mickaëlle Paty.

Cinq ans après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, qui provoqua un immense émoi national, sa sœur Mickaëlle évoquera la menace islamiste toujours présente, la difficulté croissante d’enseigner la laïcité, la peur qui taraude les professeurs et les défaillances de l’Etat. C’est donc moins de son frère ou d’elle-même qu’elle parlera, que de nous.



● J’ai passé plus de 20 000 heures sous l’eau, Jean-Louis Vichot.

L’Amiral Jean-Louis Vichot a servi pendant 22 ans dans les forces sous-marines françaises. Il a passé plus de 20 000 heures en plongée, à bord de sous-marins conventionnels ou nucléaires. Comment se déroule la vie dans un sous-marin ? Pourquoi est-ce une arme redoutable et dissuasive ? Quel rôle, enfin, peut jouer la France en tant que puissance maritime ? Voici quelques-unes des questions auxquelles il tentera de répondre.



● Et Tanguy Pastureau, humoriste.

Tanguy Pastureau est humoriste et chroniqueur à la radio et à la télévision. Avec son émission Tanguy Pastureau maltraite l’info sur France Inter, il partage son humeur du jour et commente l’actualité d’un ton satirique et décalé. Il est aussi l’auteur de quatre ouvrages et joue en tournée dans toute la France avec son spectacle seul en scène Un monde hostile (pour un coeur tendre). .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Discover personalities with singular backgrounds during the evening: Paroles, paroles! 3 guests, 3 trajectories, 3 different commitments will be brought together on the Manufacture stage.

L’événement Specatcle Paroles, paroles ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence