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LA MORT C’EST MIEUX A DEUX LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

LA MORT C’EST MIEUX A DEUX LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

LA MORT C’EST MIEUX A DEUX LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence vendredi 8 mai 2026.

Lieu : LA COMEDIE D'AIX - AIX EN PROVENCE

Adresse : 8, AVENUE DE LA VIOLETTE

Ville : 13100 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2026-05-08

Fin : 2026-05-08

Heure de début : 20:30

LA MORT C’EST MIEUX A DEUX Début : 2026-05-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13

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