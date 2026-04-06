Forum de l’Alternance de l’Enseignement Supérieur 2026 La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Forum de l’Alternance de l’Enseignement Supérieur 2026

Mercredi 29 avril 2026 de 13h30 à 17h. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 13:30:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

La Direction Jeunesse de la ville organise pour la 5e édition consécutive un Forum de l’Alternance destiné aux jeunes aixois en recherche d’un contrat en alternance.

Dans un contexte académique et professionnel toujours favorable au recrutement d’apprentis à Aix-en-Provence, une des difficultés principales reste la mise en relation entre les étudiants en recherche et les entreprises en demande sur le territoire.



La Ville d’Aix-en-Provence souhaite favoriser un lien fort entre le monde étudiant et le monde professionnel local en favorisant l’intégration de ces derniers (près de 20% de la population étudiante est représentée par des alternants) dans leur ville d’études et sur le territoire aixois.

Ainsi, tous les étudiants en recherche d’alternance ou qui souhaitent obtenir des informations sur le sujet sont conviés à la Manufacture. Ils sont invités à prendre avec eux leur CV à remettre aux représentants des entreprises qui seront présentes. Cela pourra permettre de donner suite à un futur entretien pour un potentiel poste en alternance.

Pour les étudiants et futurs étudiants, c’est l’occasion de rencontrer plus de … entreprises locales proposant des offres d’alternance concernant divers domaines d’activité à la rentrée prochaine, afin de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation.

L’entrée est gratuite et libre sans inscription.



Cet événement est aussi l’opportunité d’établir un premier contact relationnel, entre les étudiants en recherche d’un contrat en alternance dans le cadre de leur poursuite d’études et les entreprises en recherche de candidatures.



Des temps forts seront proposés

Plusieurs conférences animées par les services d’Aix-Marseille Université (FORPRO et SUIO), pour accompagner au mieux les étudiants dans leur démarche d’alternance. .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 68 lereperetudiant@mairie-aixenprovence.fr

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English :

For the 5th consecutive year, the city?s Youth Department is organizing a Forum de l?Alternance (Work-Study Forum) aimed at young Aix residents looking for a work-study contract.

L’événement Forum de l’Alternance de l’Enseignement Supérieur 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence