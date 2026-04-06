Rencontre littéraire Zelba Une bouteille à la mer Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Rencontre littéraire Zelba Une bouteille à la mer

Mardi 28 avril 2026 de 18h à 20h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 20:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Rencontre littéraire bande dessinée autour de l’océan. Rencontre littéraire dans le jardin du centre franco-allemand

Zelba présentera son dernier roman graphique conçu avec Isabelle Autissier.

Au milieu de l’océan Arctique, Isabelle Autissier confie à la mer un SOS dans une bouteille… à l’attention de Zelba, avec l’envie de faire un livre à deux. L’une est une navigatrice de renom, première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, présidente d’honneur du WWF France et spécialiste de la mer, l’autre une autrice drôle et engagée et fut championne du monde junior d’aviron ! Ensemble, elles vont à la rencontre de personnes d’horizons différents, ayant en commun la protection des mers et océans des spécialistes comme la biologiste Françoise Gaill, le professeur en écologie marine Didier Gascuel, l’ambassadeur des pôles et des océans Olivier Poivre d’Arvor ou encore la présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali.

Avec ces témoignages et de beaux souvenirs de mer racontés par Isabelle Autissier, Zelba a réalisé un reportage, comme une nouvelle bouteille à la mer.



Isabelle Autissier, est une navigatrice française. Elle est notamment la première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire lors d’une compétition, en 1991.



Wiebke Petersen, alias Zelba, est née en ex-RFA en 1973.

Avant de devenir illustratrice, elle est championne de monde junior d’aviron (en deux sans barreur).

En 1999, elle intègre l’agence berlinoise Hirschpool .

En 2019, elle rejoint Futuropolis avec un récit autobiographique sur son expérience de sportive de haut niveau en Allemagne de l’Est au moment de la chute du mur de Berlin, Dans le même bateau. Deux ans plus tard elle revient avec un récit sur le droit de mourir dans la dignité avec un autre récit autobiographique, Mes mauvaises filles. Avec Le Grand incident, elle nous propose un conte fantasticomique sur la sexualisation des corps féminin dans l’Art.



Cette rencontre se clôturera par un verre de l’amitié.



En coopération avec les Fribaixois et avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A literary encounter with comics about the ocean. Literary encounter in the garden of the Franco-German Center

Zelba will present his latest graphic novel, written in collaboration with Isabelle Autissier.

L’événement Rencontre littéraire Zelba Une bouteille à la mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence