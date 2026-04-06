Spectacle Armin Hokmi Shiraz Pavillon Noir Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Armin Hokmi Shiraz

Mardi 28 avril 2026 de 20h à 20h50. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 20:50:00

Date(s) :

2026-04-28

Puissante et envoûtante, Shiraz d’Armin Hokmi réinvente les liens entre Orient et Occident à travers une danse inspirée du mythique festival de Persépolis. Sept danseurs tracent des lignes délicates et évolutives, en perpétuelle transformation.

Le point de départ de cette pièce est le souvenir du Festival des arts de Shiraz, lieu de rencontre entre les artistes avant-gardistes du monde entier et la culture perse, qui a fait vibrer le sud de l’Iran, de 1967 à 1977. Avec ses sept danseurs, Armin Hokmi réinvente cet espace ouvert à la création et compose une chorégraphie magnétique où les corps dessinent de subtils gestes en perpétuelle mutation. Une main devant le visage, une ondulation du bassin, un alignement qui se fragmente chaque mouvement convoque un héritage ancestral tout en s’inscrivant dans une écriture contemporaine. Dans un cadre architectural merveilleux, la danse se transforme au fil des éclairages, évoquant le passage du temps. Et nous voici immergés dans un flot continu, tout en nuances, qui célèbre la création et la joie qu’elle procure. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

Powerful and spellbinding, Armin Hokmi?s Shiraz reinvents the links between East and West through a dance inspired by the mythical festival of Persepolis. Seven dancers trace delicate, evolving lines, in perpetual transformation.

L’événement Spectacle Armin Hokmi Shiraz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence