Aix-en-Provence

Parcours artistique Street art

Lundi 27 avril 2026 de 15h à 23h. Rue des cordeliers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 15:00:00

fin : 2026-04-27 23:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Raphaël Federici artiste Street Art aixois investit la rue des Cordeliers en partenariat avec les commerçants. Création d’un parcours artistique Street Art in situ avec le soutien de l’association CIQ Faubourg Sextius.

Il s’agit d’un parcours artistique où l’artiste affichera une œuvre sur chaque boutique participante, une quinzaine de commerçants, à l’événement. Dans la continuité d’une démarche artistique ancrée dans l’espace urbain, une œuvre papier sera collée sur le rideau métallique de chaque commerçant partenaire transformant la fermeture en ouverture, le silence de la nuit en parcours

artistique à ciel ouvert.



Le Street Art reprend ses marques et réinvestit la ville. .

Rue des cordeliers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 79 01 65 raphael.federici@gmail.com

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English :

Aix street artist Raphaël Federici takes over rue des Cordeliers in partnership with shopkeepers. Creation of an in situ Street Art trail with the support of the CIQ Faubourg Sextius association.

L’événement Parcours artistique Street art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence