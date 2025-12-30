FESTIVAL SAINTE ROCK 6MIC Aix En Provence

FESTIVAL SAINTE ROCK Début : 2026-04-25 à 17:30. Tarif : – euros.

La Sainte Rock Festival revient en 2026 au 6MIC à Aix-en-ProvenceVenez vibrer le vendredi 24 et le samedi 25 Avril au son de 12 Artistes sur 2 scènes pour une expérience 100 % ROCKVendredi. Cachemire. Sun Brutal Pop. Datcha Mandala. Catchy Peril. Loons guestSamedi. Deportivo. The Last Internationale. La Flemme. Elephant Green. Le Bleu guest

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13