Una Lunghissima Ombra Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Una Lunghissima Ombra

Du samedi 25 au lundi 27 avril 2026.

Sam. 25 avril de 16h à 21h

Dim. 26 avril de 10h30 à 19h

Lundi 27 avril de 10h à 19h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour son dernier projet musical, Una Lunghissima Ombra, Andrea Laszlo De Simone présente une installation audiovisuelle conçue comme une expérience immersive dans une géode installée à la Fondation Vasarely.

Una Lunghissima Ombra est une installation audiovisuelle d’Andrea Laszlo De Simone, réalisée en collaboration avec Studio Pase, qui propose une expérience immersive et in situ. L’installation accompagne la sortie du dernier album de l’artiste (Una Lunghissima Ombra oct 2025 Ekler et Hamburger Records) et explore la relation entre espace sonore et perception collective, transformant l’écoute en un acte partagé et émotionnel. Chaque point d’écoute offre une expérience unique le son se déploie et se déplace dans l’espace, intégrant voix et instruments pour créer un paysage sonore dynamique et intime. Conçue pour s’adapter au contexte particulier offert par la Fondation Vasarely, l’œuvre ajuste sa diffusion aux caractéristiques acoustiques et architecturales du lieu, offrant à chaque spectateur une perception immersive fidèle à l’intention poétique de l’artiste.



Gratuit sur réservation (à partir du 7 avril sur biennale-aix.fr).



Andrea Laszlo De Simone

Né à Turin il y a 35 ans, Andrea Laszlo De Simone développe depuis plus d’une décennie en tant qu’auteur, musicien et interprète une œuvre personnelle à la croisée de la pop orchestrale dans la grande tradition italienne, du lyrisme classique et d’une écriture profondément introspective. Son nom singulier est un hommage au directeur de la photographie hongrois László Kovács. Révélé avec Ecce Homo puis Uomo Donna et Immensità, il compose des chansons habitées par les thèmes du temps, de l’amour, de la solitude et de la mémoire, où la musique devient un espace de réflexion autant que d’émotion.

Son univers, volontiers cinématographique, l’a conduit à écrire pour l’image en 2023, il signe la musique du film Le Règne animal de Thomas Cailley, récompensée par le César de la meilleure musique originale. Artiste discret, éloigné des logiques médiatiques, Andrea Laszlo De Simone poursuit une démarche exigeante, faisant de chaque projet une exploration sensible de l’ombre et de la lumière de l’expérience humaine. Son dernier album sorti en 2025 Una Lunghissima Ombra (une très longue ombre ) est une collection d’émotions intrusives, de pensées, de souvenirs et de sentiments de culpabilité ; de désirs, de faiblesses et de doutes qui se projettent sur la réalité. C’est une quête latente, mais constante, de sens.





“Una Lunghissima Ombra”, le quatrième album officiel du musicien turinois émerveille par sa pop ultra-existentialiste et ultra-orchestrale .

Le Turinois, enfant prodige de la pop italienne, revient avec un album débordant d’idées et d’arrangements luxuriants .

Avec Una Lunghissima Ombra , Andrea Laszlo De Simone signe un retour subtil et habité, mêlant pop orchestrale et textures organiques dans un souffle intime et sincère. Ses chansons vont à contre-courant de la frénésie actuelle et prennent le temps de nous envelopper .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For his latest musical project, Una Lunghissima Ombra, Andrea Laszlo De Simone presents an audiovisual installation conceived as an immersive experience in a geode installed at the Vasarely Foundation.

