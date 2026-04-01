Conférence Géorgie et Union européenne. Intégration ou partenariat ? Les Allées Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Géorgie et Union européenne. Intégration ou partenariat ?

Lundi 27 avril 2026 de 18h à 20h. Les Allées Le Darius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:00:00

fin : 2026-04-27 20:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Café-débat avec M. Michel Ramaz Papouachvily, ancien président de la Chambre de commerce France-Géorgie et chef d’entreprise, sur l’actualité et l’avenir des relations UE-Géorgie.

En entrant au Conseil de l’Europe et après la Révolution des roses en 2003, la Géorgie, pays du Caucase de 4 millions d’habitants, s’est tournée vers l’Ouest. Le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne lui a été conféré en 2023. Pourtant, leur relation est chaotique, le gouvernement suspendant le processus l’année suivante. Quelles sont les relations actuelles entre la Géorgie et l’Union européenne ? Son territoire demeure objet de tensions avec la Russie; il est au carrefour des routes de l’énergie et des marchandises depuis l’Asie vers l’Europe. Les mécanismes du Partenariat oriental et de la Communauté politique européenne sont-ils alors à la hauteur des enjeux politiques et économiques du pays pour l’Europe ? L’association Mouvement Européen Provence, en partenariat avec les Jeunes Européens Aix et l’UEF France-Sud, est heureuse d’inviter M. Michel Ramaz Papouachvily, ancien président de la Chambre de commerce franco-géorgienne et chef d’entreprise, à en débattre lundi 27 avril à 18h, au café Le Darius, situé sur les Allées provençales à Aix. Une consommation est demandée par l’établissement. .

Les Allées Le Darius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur provence@mouvement-europeen.eu

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English :

Coffee-debate with Michel Ramaz Papouachvily, former president of the France-Georgia Chamber of Commerce and business leader, on current and future EU-Georgia relations.

L’événement Conférence Géorgie et Union européenne. Intégration ou partenariat ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence