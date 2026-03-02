Conférence Les transclasses Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Les transclasses

Lundi 27 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Paul Bouffartigue. Des individus qui déjouent leur destin social. Leurs parcours montrent qu’il existe des failles dans la reproduction sociale, ce qui conduit les enfants vers des positions sociales proches de leurs parents.

Notamment en échappant à la condition modeste dans laquelle elles et ils sont nés, via une réussite scolaire improbable. Leurs parcours montrent qu’il existe des failles dans la reproduction sociale, ce mécanisme qui conduit la plupart des enfants vers des positions sociales proches de celles de leurs parents. Faut-il les interpréter en termes de mérite individuel ? Ne nous incitent-ils pas plutôt à abandonner une vision trop déterministe des parcours sociaux ? Dans ce cas une place doit être faite aux effets de projets parentaux, aux rencontres improbables, aux métamorphoses des affects de honte en fierté, et aux contextes culturels et politiques traversés ? .

Conference moderated by Paul Bouffartigue. Individuals who thwart their social destiny. Their journeys show that there are loopholes in social reproduction, leading children to social positions close to their parents.

