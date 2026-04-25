Exposition ART 2026 Et si la couleur devenait langage ? Le studio du Faubourg Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition ART 2026 Et si la couleur devenait langage ?

Du 27/04 au 03/05/2026 tous les jours de 10h à 18h30.

Sauf le dimanche 3 mai clôture à 14h30. Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Le Studio du Faubourg, centre de danse et d’art contemporain vous invite à une exposition collective d’art contemporain 4 peintres et 1 sculpteur.

Pendant une semaine, cinq artistes aux univers puissants et singuliers investissent le Studio du Faubourg pour explorer toutes les dimensions de la couleur matière, émotion, vibration, mémoire.

Entre abstraction et figuration, gestes spontanés et recherches plastiques, cette exposition propose un parcours sensible où chaque œuvre invite à une expérience intime et immersive.



Les artistes

• Mathilde de Bellecombe À la frontière de l’abstraction et de la figuration

• Nathalie Estienne Une poésie du recyclage, entre matière et sens

• Sigrid M Une abstraction vibrante et énergétique

• Brigitte Vassas La femme comme évidence et source d’inspiration

• Alain Ponçon Une peinture entre mémoire et imaginaire.



Vernissage le 1er mai à 18h. .

Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 74 47 65 lestudiodufaubourg13@gmail.com

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English :

Studio du Faubourg, center for dance and contemporary art, invites you to a group exhibition of contemporary art: 4 painters and 1 sculptor.

L’événement Exposition ART 2026 Et si la couleur devenait langage ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence