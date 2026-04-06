Concert Monteverdi, Rachmaninov, Britten, Poulenc PUYRICARD Aix-en-Provence
Concert Monteverdi, Rachmaninov, Britten, Poulenc PUYRICARD Aix-en-Provence dimanche 26 avril 2026.
Aix-en-Provence
Concert Monteverdi, Rachmaninov, Britten, Poulenc
Dimanche 26 avril 2026 de 17h à 18h30. PUYRICARD Eglise Notre Dame de l’Assomption Place du village Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Œuvres vocales de compositeurs de la Renaissance, de l’époque baroque et du 20e siècle, célèbres, anonymes ou méconnus. Pièces pour petit ensemble vocal et soliste.
Un voyage qui traverse trois grandes périodes musicales. Ce programme Adorations a été composé par Pierre Contat, chef de chœur et pianiste, autour des œuvres de 11 compositeurs. Notre soliste mezzo soprano, Karine Magnetto, interprètera des madrigaux du grand Claudio Monteverdi. Vous pourrez découvrir lors de ce concert des auteurs tels que Tomas Luis de Vittoria, Carlo Gesualdo, John Dowland et encore quelques anonymes.
Durée du concert environ 1h15mn. .
PUYRICARD Eglise Notre Dame de l’Assomption Place du village Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 69 36 03 yoyo.faivre@gmail.com
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English :
vocal works by famous, anonymous or little-known composers from the Renaissance, Baroque and 20th centuries. Pieces for small vocal ensemble and soloist.
L’événement Concert Monteverdi, Rachmaninov, Britten, Poulenc Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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