Balade à Vélo et Visite du Chateau d’Alphéran à Puyricard et de l’Exposition de véhicules d’époque Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence
Balade à Vélo et Visite du Chateau d’Alphéran à Puyricard et de l’Exposition de véhicules d’époque Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence dimanche 26 avril 2026.
Aix-en-Provence
Balade à Vélo et Visite du Chateau d’Alphéran à Puyricard et de l’Exposition de véhicules d’époque
Dimanche 26 avril 2026 de 10h à 15h. Salle des fetes de Puyricard Campagne autour de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Balade à Vélo autour de Puyricard.
Arrivée au Château d’Alphéran ouvert exceptionnellement à la visite, avec exposition de véhicules d’époque.
Inscription obligatoire et places limitées (pour des questions de sécurité).
Possibilité Pique Nique (hors du sac) ou camion pizza sur place. .
Salle des fetes de Puyricard Campagne autour de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Bike ride around Puyricard.
Arrival at the Château d’Alphéran, exceptionally open to visitors, with a display of vintage vehicles.
Registration required and places limited (for safety reasons).
L’événement Balade à Vélo et Visite du Chateau d’Alphéran à Puyricard et de l’Exposition de véhicules d’époque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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