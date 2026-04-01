Conférence Réussir ou paraître ? Transformations contemporaines du succès Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Réussir ou paraître ? Transformations contemporaines du succès

Mardi 28 avril 2026 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:15:00

fin : 2026-04-28 20:00:00

Date(s) :

2026-04-28

À l’occasion de la parution de son dernier ouvrage Success, Raphaël Liogier, Professeur de sociologie à Sciences Po Aix, propose une réflexion sur les mutations contemporaines de la notion de réussite.

À l’occasion de la parution de son dernier ouvrage Success, Raphaël Liogier, Professeur de sociologie à Sciences Po Aix, propose une réflexion sur les mutations contemporaines de la notion de réussite.



Le success dépasse aujourd’hui la simple idée de réussite il repose sur la capacité à produire une impression, à susciter l’attention et l’adhésion. Dans une société marquée par l’exhibition, y compris celle du bonheur et des engagements, la démonstration de la valeur tend à devenir une valeur en soi.



À travers cette conférence, Raphaël Liogier invite à interroger cette dynamique et à porter un regard critique sur les formes d’hypocrisie collective qu’elle peut engendrer, à un moment où ce modèle semble atteindre ses limites. Il esquisse également des pistes de réflexion pour réintroduire une vision plus profonde et inspirante de la grandeur humaine et du monde vivant, en réponse aux défis du XXIe siècle.



Intervenant Raphaël Liogier, Professeur de sociologie à Sciences Po Aix. .

Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On the occasion of the publication of his latest book, Success, Raphaël Liogier, Professor of Sociology at Sciences Po Aix, reflects on contemporary changes in the notion of success.

L’événement Conférence Réussir ou paraître ? Transformations contemporaines du succès Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence