Concert Mon Beethoven à moi Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence
Concert Mon Beethoven à moi Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence mardi 28 avril 2026.
Aix-en-Provence
Concert Mon Beethoven à moi
Mardi 28 avril 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Fidèle au Grand Théâtre de Provence, Jean-François Zygel a imaginé avec la bouillonnante cheffe d’orchestre Débora Waldman un duel entre piano et orchestre autour de la figure de Beethoven.
Un concert-fantaisie émaillé d’improvisations décapantes, tel que Beethoven en donnait au public viennois voici ce qui nous attend pour cette soirée pleine de surprises. Des opus rares côtoient les thèmes les plus célèbres du génie allemand, revisités par un Jean-François Zygel toujours aussi habile à nous faire voyager, avec ingéniosité et humour, dans l’œuvre d’un compositeur. Épaulé par l’Orchestre national Avignon- Provence dirigé par Débora Waldman, il nous invite à une performance au cours de laquelle la musique classique explore des espaces de liberté inattendus. .
Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Faithful to the Grand Théâtre de Provence, Jean-François Zygel has imagined with the ebullient conductor Débora Waldman a duel between piano and orchestra around the figure of Beethoven.
L’événement Concert Mon Beethoven à moi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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