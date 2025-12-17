Sm’art Life Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait Rue Anatole France Aix-en-Provence

Sm’art Life Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait

Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai 2026. Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-29

Depuis sa création à Aix-en-Provence, le SM’Art s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’Art contemporain. Cette année, pour sa 20ᵉ édition, une nouvelle page s’écrit:

Le salon se réinvente et devient Sm’Art Life.

Porté par une nouvelle équipe dirigeante, passionnée d’Art et des Métiers du Luxe, forte d’une expérience internationale, le salon prend une nouvelle dimension. Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un espace dédié aux Métiers du Luxe, pensé comme un écrin où dialoguent la créativité des artistes et l’excellence des savoir-faire artisanaux des Maisons d’exception.



Sm’Art Life accueillera artistes, peintres, sculpteurs, performeurs, photographes, collectionneurs, amateurs d’art, connaisseurs et amoureux de l’artisanat raffiné. Dans l’écrin du Parc Jourdan à Aix-en-Provence, chaque stand sera un espace de rencontre, d’émotion et de mise en lumière. .

Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@salonsmart-aix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An avant-garde and innovative artistic and talent-spotting event, welcoming gems of contemporary art.

L’événement Sm’art Life Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence