Spectacle Les Jobastres

Mercredi 29 avril 2026 de 20h30 à 21h40.

Mercredi 27 mai 2026 de 20h30 à 21h40. La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-05-27 21:40:00

2026-04-29 2026-05-27

Balicchus et Romano sont 2 collègues, aux familles complètement fadades, à l’éducation parfois alternative voire même douteuse, mais aux fortes valeurs du sud et à l’accent chantant !

À travers leur histoire, ils s’interrogent sur la folie… Sans chichi !

Qui sont vraiment Les Jobastres ? Eux ? Vous ? Ou tout le monde ? La réponse dans un spectacle déjanté qui respire la bonne humeur et l’aïoli !

Bon t’y as compris ou on t’essplique ?! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Balicchus and Romano are 2 colleagues, with completely faddy families, a sometimes alternative or even dubious upbringing, but strong southern values and a lilting accent!

