Thélonius et Lola Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Thélonius et Lola

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 20h.

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 14h30 et à partir de 19h. Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue de l’Opéra 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30

Le nouveau spectacle d’Agnès Régolo est une fable émouvante et inspirée sur l‘amitié entre une jeune fille et un chien chanteur, polyglotte et sans domicile.

Après avoir créé l’an dernier L’Oiseau vert de Carlo Gozzi, la Compagnie du Jour au lendemain nous plonge dans l’univers cocasse et poétique de Serge Kribus. L’espoir et l’énergie de Lola parviendrontils à aider Thélonius à réaliser ses rêves dans un monde qui l’exclut sous prétexte qu’il n’a pas de collier ? Accompagnés sur scène par le violoncelliste Guillaume Saurel et dans des décors inspirés des tableaux d’Edward Hopper, les interprètes nous invitent l’air de rien à réfléchir sur des questions toujours d’actualité comme l’exil, les inégalités ou encore le racisme. .

Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue de l’Opéra 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Agnès Régolo?s new show is a moving, inspired fable about the friendship between a young girl and a singing, multilingual, homeless dog.

L’événement Thélonius et Lola Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence