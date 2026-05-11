La crise de la biodiversité : qui parle pour la nature ? Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

La crise de la biodiversité : qui parle pour la nature ?

Jeudi 25 juin 2026 de 18h30 à 20h. Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous invite à une conférence La crise de la biodiversité : qui parle pour la nature ? Par Thierry ROLLAND, Maître de conférences en écotoxicologie, membre du CGGG (Centre Gilles Gast

L’état biophysique de la terre se dégrade, la destruction et l’exploitation de la nature, l’érosion de la biodiversité ne cessent de s’accroître. Ces différents constats largement partagés interrogent notre place dans la nature et notre relation aux autres espèces vivantes, et plus largement au monde que nous regardons le plus souvent comme extérieur à nous.

Faut-il changer le droit pour donner des droits à la nature ? Nous nous interrogerons sur la postérité de l’idée de Contrat naturel formulée par Michel Serres en 1990 pour tenter d’y répondre.



L’état biophysique de la terre se dégrade, l’érosion de la biodiversité ne cessent de s’accroître. Cela interroge notre place dans la nature. Faut-il changer le droit pour donner des droits à la nature ? .

Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aix-en-Provence Natural History Museum invites you to a conference: The biodiversity crisis: who speaks for nature? By Thierry ROLLAND, Senior Lecturer in Ecotoxicology, member of the CGGG (Centre Gilles Gast

L’événement La crise de la biodiversité : qui parle pour la nature ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence