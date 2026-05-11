Conférence La provençalité à Aix au fil de la vie de Cezanne Paroisse Saint Jean-Marie Vianney Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence La provençalité à Aix au fil de la vie de Cezanne

Mardi 9 juin 2026 à partir de 18h. Paroisse Saint Jean-Marie Vianney 94 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’Escolo de Lar, association qui s’illustre depuis 1863 dans le domaine de la culture littéraire et patrimoniale provençale, propose une conférence publique sur La provençalité à Aix au fil de la vie de Cezanne.

Cette conférence mettra quelque peu en parallèle l’activité artistique et littéraire provençale tout au long de la vie de Paul Cezanne et les relations que celui-ci put avoir avec ses principaux acteurs aixois. À cette époque, dominée par la personnalité du félibre Jean-Baptiste Gaut, la notion d’action régionaliste n’est pas perçue comme on pourrait la comprendre aujourd’hui. Il existait une provençalité active, une volonté et des actes tendant à mettre en exergue une vie intellectuelle régionale. La culture provençale faisait partie intégrante de la vie de la cité. Les faits recensés étaient accomplis tout à fait naturellement au sein de la société avec de logiques attitudes qui s’inscrivaient dans l’esprit et convergeaient vers les objectifs de la renaissance provençale du 19e siècle conduite par Frédéric Mistral. Autant de réalités que démontrera Jacques Mouttet, président de l’Escolo de Lar, auteur d’un ouvrage de 892 pages intitulé Paroles de Capoulié, publié aux éditions du Félibrige. .

Paroisse Saint Jean-Marie Vianney 94 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

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English :

L’Escolo de Lar, an association that has been promoting Provençal literary culture and heritage since 1863, offers a public lecture on Provençality in Aix through the life of Cezanne.

L’événement Conférence La provençalité à Aix au fil de la vie de Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence