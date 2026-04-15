HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence Dimanche 7 juin, 19h00 20€ à l’entrée, 18€ en prévente en ligne, gratuit < 12 ans Couleurs et passions des derniers oratorios de Haendel, où le chœur s'affirme comme réel acteur du drame. **Chez Haendel, les chœurs ne commentent pas le drame : ils l'incarnent.** De la gaieté extravertie à la mélancolie introspective, de la dévotion du fils à la jalousie dévorante face au triomphe d’**Hercules**, jusqu’à la spiritualité lumineuse de **Theodora**, Haendel déploie ici une palette de contrastes saisissants. Dans ce théâtre des passions, le chœur s'affirme comme un véritable acteur du drame, il incarne la voix du peuple et se fait tour à tour foule païenne exaltée, témoin bouleversé de la tragédie antique ou communauté de foi prête au sacrifice. Des œuvres poignantes, transformant le programme en une expérience musicale intense et profondément humaine. • à l’Église Saint-Hippolyte de Venelles le 30 mai à 20h30. • à la l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Aix-en-Provence le 5 juin à 20h30 et le 7 juin à 19h00 2026. DISTRIBUTION CHŒUR CANTABILE d’Aix-en-Provence Ensemble Orchestral Baroque Direction Isabelle LOPEZ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-06-07T19:00:00.000+02:00 Fin : 2026-06-07T21:00:00.000+02:00 1 https://choeurcantabile.org/nos-concerts/nos-concerts-a-venir.html Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg , 38, Cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, Cuques Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône

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