Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 18h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Concours de pétanque à Luynes ! Doublettes choisies, tirage à 11h, inscriptions dès 10h. Ambiance conviviale, buvette et restauration sur place.

Le Luynes Pétanque Club vous donne rendez-vous pour une journée 100% convivialité, compétition et bonne humeur !



Doublettes choisies

Tirage à 11H

Inscriptions sur place à partir de 10H



Inscription 10€

Dotation 40€ + mises

Restauration & buvette sur place

Ambiance chaleureuse et ouverte à tous !



Que vous soyez compétiteur, amateur de pétanque ou simplement là pour passer un bon moment entre amis, venez partager une superbe journée au cœur de Luynes !



Parlez en autour de vous, invitez vos partenaires et venez nombreux faire rouler les boules avec nous ! .

Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 luynespetanqueclub@gmail.com

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English :

Petanque competition in Luynes! Doubles chosen, draw at 11am, registration from 10am. Friendly atmosphere, refreshments and food on site.

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence