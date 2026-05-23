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Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence

Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Luynes

Adresse : Boulodrome de Luynes

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 18h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Concours de pétanque à Luynes ! Doublettes choisies, tirage à 11h, inscriptions dès 10h. Ambiance conviviale, buvette et restauration sur place.
Le Luynes Pétanque Club vous donne rendez-vous pour une journée 100% convivialité, compétition et bonne humeur !

Doublettes choisies
Tirage à 11H
Inscriptions sur place à partir de 10H

Inscription 10€
Dotation 40€ + mises
Restauration & buvette sur place
Ambiance chaleureuse et ouverte à tous !

Que vous soyez compétiteur, amateur de pétanque ou simplement là pour passer un bon moment entre amis, venez partager une superbe journée au cœur de Luynes !

Parlez en autour de vous, invitez vos partenaires et venez nombreux faire rouler les boules avec nous !   .

Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98  luynespetanqueclub@gmail.com

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English :

Petanque competition in Luynes! Doubles chosen, draw at 11am, registration from 10am. Friendly atmosphere, refreshments and food on site.

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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