Les Grappes provençales Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les Grappes provençales

Samedi 23 mai 2026 de 9h à 18h. Complexe Jean Zay Rousset Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Course nature de 26 km au cœur des vignobles de la Sainte-Victoire, Les Grappes Provençales offrent une expérience unique entre sport, terroir et convivialité, avec 9 domaines traversés et un village festif à l’arrivée.

Courir au rythme du terroir, au cœur de la Sainte-Victoire



Le 23 mai 2026, vivez une course nature unique entre vignes et panoramas d’exception, au pied de la Sainte-Victoire.

Limitée à 500 participants, Les Grappes Provençales proposent une expérience sportive à taille humaine, mêlant performance, découverte et convivialité.



Une course au cœur des domaines viticoles



Le parcours vous emmène directement à travers nos 9 domaines partenaires.

Vous courez entre les vignes, au plus près de celles et ceux qui font vivre ce terroir.

Des dégustations sont proposés aux participants qui le souhaitent — une façon originale et conviviale de vivre la course autrement.



Un défi accessible à tous



Un tracé nature d’environ 26 km, rythmé et varié, pensé pour être autant apprécié par les coureurs réguliers que par ceux qui viennent relever un défi entre amis.

Ici, chacun court à son rythme.

L’objectif se faire plaisir, profiter du cadre et partager un moment unique.



Un village d’arrivée festif



Après l’effort, place au partage.

Les domaines traversés seront présents sur le village d’arrivée pour proposer dégustation et vente de leurs produits (selon votre envie), dans une ambiance musicale et conviviale.



Un moment unique pour prolonger l’expérience.





L’esprit des Grappes Provençales

• Une course à taille humaine

• Sport & art de vivre provençal

• Respect de l’environnement

• Convivialité avant tout



Rendez-vous le 23 mai 2026 ! .

Complexe Jean Zay Rousset Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A 26km nature race in the heart of the Sainte-Victoire vineyards, Les Grappes Provençales offers a unique experience combining sport, terroir and conviviality, with 9 wineries to cross and a festive village at the finish.

L’événement Les Grappes provençales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence