Conférence La fête parisienne au 19e siècle Caumont Centre d’art Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence La fête parisienne au 19e siècle

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 11h15.

Nous vous remercions d’arriver à 9h45. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Conférence présentée par Sophie Doudet, maître de conférences en littérature française à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.

De la fête révolutionnaire à la fête nationale, de la célébration des grands moments de la vie aux divertissements populaires ou aristocratiques, de l’opéra au café-concert, du bal à la partie de campagne, la peinture se fait le miroir des réjouissances et célébrations des hommes et des femmes du XIXe. Que nous dit la représentation picturale de la fête des grandes mutations politiques, sociales et esthétiques du siècle. Comment révèle-t-elle les tensions qui le traversent entre ordre et désordre, orgie libératrice et rituel social codifié, tradition et modernité ? .

Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 70 01

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English :

A lecture presented by Sophie Doudet, lecturer in French literature at the Institut d’Études Politiques in Aix-en-Provence

L’événement Conférence La fête parisienne au 19e siècle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence