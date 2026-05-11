Aix-en-Provence

Vide dressing

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 18h. 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vide dressing de printemps dans un local en rdc au 28 rue Portalis à Aix-en-Provence. L’idée c’est de nous aider à vider nos placards en remplissant les vôtres tout en passant un bon moment !

Nous sommes une petite dizaine de vendeuses à présenter nos affaires. Des vêtements de saison, des chaussures et des accessoires… De quoi vous satisfaire amplement !!

On vous attend nombreuses !!



Moyens de paiement WERO, PAYLIB, PAYPAL ou encore en ESPECES (prévoyez de la monnaie au cas où) .

28 rue Portalis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 videdressingportalis@gmail.com

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English :

Spring dressing-room sale in a ground-floor room at 28 rue Portalis, Aix-en-Provence. The idea is to help us clear out our closets while filling yours, and have a great time in the process!

L’événement Vide dressing Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence