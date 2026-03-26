X te le donnera 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

X te le donnera

Samedi 23 mai 2026 à partir de 14h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le 3 bis f et LABgamerz proposent une marche menée par Mariam Benbakkar dans le centre ville d’Aix-en-Provence. Une marche entre coercition et pouvoir.

Lecture collective des pierres et chaussées taillées,

À la lumière des ombres portées du XIXe siècle sur notre présent.



Départ de la marche au 3 bis f centre d’arts contemporains à 14h.



Mariam Benbakkar est une artiste franco-marocaine qui vit et travaille à Marseille. Son travail se concentre sur l’exploration de la ville, de l’identité, des minorités et des modes de vie en marge. À travers une pratique multiple allant de l’image au texte, elle cherche à réinterpréter les espaces urbains et sociaux en y intégrant une perspective décoloniale. En 2018, elle co-fonde Filles de Blédards avec Alexia Fiasco. Ce collectif organise régulièrement des événements visant à valoriser les imaginaires post-coloniaux en France et à promouvoir les artistes émergent·es. Depuis 2020, elle collabore avec la chaîne Histoires Crépues pour co-écrire les émissions On Discute . Ces émissions sont des débats citoyens dynamiques qui abordent des questions de racisme et de discrimination en France par la création d’espaces de dialogue. Elle est également à l’initiative de la page Instagram “Marseille Coloniale, et de visites décoloniales de la ville. Ce travail est en cours d’archive et d’écriture pour un livre à paraître chez Shed Publishing. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le 3 bis f and LABgamerz propose a walk led by Mariam Benbakkar in downtown Aix-en-Provence. A walk between coercion and power.

L’événement X te le donnera Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence