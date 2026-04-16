Festival Aix-en-impro Lipaix La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Aix-en-impro Lipaix

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h30.

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 15h et à partir de 20h30.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h et à partir de 21h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 19h et à partir de 21h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Cette année, la Lipaix célèbre ses 20 ans avec un festival exceptionnel 4 jours de spectacles, 7 formats uniques,et une programmation plus ambitieuse que jamais.

Pour cette 17e édition, préparez-vous à vivre 4 jours de folie théâtrale, pour petits et grands, mêlant formats emblématiques et créations inédites.

Au programme un spectacle d’ouverture original, un tournoi international avec notamment des équipes venues du Canada et de Belgique, et des invités exceptionnels, dont des musiciens live pour une comédie musicale improvisée.



// Programme /



Le 13 mai

● à 20h30, Lipaix, the musical Comédie musicale improvisée



Le 14 mai

● à 15h, Toute une histoire, le conte improvisé

● à 20h30, Public investigation, l’enquête policière improvisée



Le 15 mai

● à 19h, première demie-finale

● à 21h, seconde demie-finale



Le 16 mai

● à 19h, Petite finale.

● à 21h, Grande finale. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This year, Lipaix celebrates its 20th anniversary with an exceptional festival: 4 days of shows, 7 unique formats, and a program that’s more ambitious than ever.

L’événement Festival Aix-en-impro Lipaix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence