Fête du jeu européenne L’Europe en jeux Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête du jeu européenne L’Europe en jeux

Mercredi 13 mai 2026 de 14h30 à 17h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 17:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Une journée pour jouer autour de l’Europe. Une fête européenne du jeu pour découvrir des jeux de société, jeux en bois, jeux vidéos, loisirs créatifs, jeux de pistes…

Au programme:



● Tables de jeux de sociétés: Viens tester Les Aventuriers du Rail, Azul, le Monopoly européen, Europe Rally, Amsterdam, Kids London, Voyage en Europe ou Venise du Nord et bien d’autres…



● Des associations te feront découvrir des jeux spécifiques à l’Europe et à leurs pays respectifs

-L’association By The Way tiendra un stand de jeux de sociétés en anglais et autour de l’anglais avec un loup garou britannique (werewolves) et d’autres surprises

-Le Mouvement Europeen Provence proposera un jeu avec une grande carte d’Europe pour situer les pays et les villes et un jeu de sept familles européen (artistes, cuisine..)

–Polonica proposera des jeux interactifs sur la Pologne

-L’AIAPA, la Communauté Héllenique d’Aix-en-Provence et la Maison de l’Europe de Provence tiendront des tables de jeux et représenteront respectivement la Grèce, l’Italie et l’Europe.



● Le centre franco-allemand vous fait découvrir des jeux spécifiques à l’Allemagne et en langue allemande tels que Mensch ärgere Dich nicht , le mémory autour de l’Allemagne, Gute Reise et Monopoly Hamburg

– Un jeu de piste autour de l’Europe sera proposé aux enfants de différentes tranches d’âge.

– Au niveau des loisirs créatifs: Création de cartes postales aux motifs européens avec des pochoirs. Création d’étoiles de l’Europe avec des perles à repasser.

– Un espace jeu vidéo te permettra de découvrir Legends of Europe et Chronicles of Europe

– Et enfin un espace Playmobil complétera le tout avec un jeu de voitures playmobil européen.



Tu pourras aussi découvrir des jeux en bois européens tels que le billard hollandais…Remise en jeux tiendra un stand de jeux d’occasion à bas prix. Une tombola te permettra de gagner des jeux de société donnés par Remise en jeux et 10 entrées pour l’action game Gameside de Plan de Campagne



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec la Maison de l’Europe de Provence, le Mouvement Européen Provence, Polonica, Amitié Franco-Roumaine, By the Way, l’AIAPA, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Remise en Jeux, Gameside Plan de Campagne et la PEEP Aix-en-Provence .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A day to play around Europe. A European games festival to discover board games, wooden games, video games, creative leisure activities, treasure hunts…

L’événement Fête du jeu européenne L’Europe en jeux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence