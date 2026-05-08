Dédicace K.R.Hopeking Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Dédicace K.R.Hopeking

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La librairie Mille Vies et 1KF reçoit K.R. HOPEKING de Contre dire édition pour son thriller L’EMPRISE . Amateur de mystère ? Venez échanger et faire dédicacer votre exemplaire !

Pour clore ce mois de mai en beauté, on vous propose une immersion totale dans le mystère, avec K.R.Hopeking pour la sortie de son nouveau thriller L’Emprise

Avis à celles et ceux qui aiment les pages qu’on tourne frénétiquement et les secrets bien gardés… Vous allez être servis!



Venez nombreux pour cette dernière séance du mois, l’ambiance sera mortellement géniale. .

Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com

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English :

The Mille Vies bookshop and 1KF welcome K.R. HOPEKING from Contre dire édition for his thriller L’EMPRISE . Are you a mystery lover? Come along for a chat and autograph your copy!

L’événement Dédicace K.R.Hopeking Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence