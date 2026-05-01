Ukulelaix Festival Les Arcades Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ukulelaix Festival

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 23h. Les Arcades Ancien chemin du Coton Rouge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le KRU (King Rene’s Ukulele) d’Aix, lance la 2e édition de son festival Ukulelaix, aux Arcades. Au programme, concerts, scène ouverte, ateliers d’initiation, danses tahitiennes…

Fort de l’engouement suscité par la première édition de son festival, l’an passé, le KRU (King Rene’s Ukulele), club de ukulélé d’Aix, lance la 2e édition de son festival UkulélAix. Les amoureux de ce petit instrument symbole de partage, sont attendus pour passer un moment convivial en famille et entre amis, en plein air et dans la salle de concert des Arcades à Aix.

Au programme concerts pop, folk, rock du KRU et des clubs de la Région, scène ouverte, danses tahitiennes, ateliers d’initiation (prêt d’instruments).

Bar et petite restauration sur place, parking gratuit. .

Les Arcades Ancien chemin du Coton Rouge Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Aix’s KRU (King Rene’s Ukulele) launches the 2nd edition of its Ukulelaix festival at Les Arcades. On the program: concerts, open stage, introductory workshops, Tahitian dances…

L’événement Ukulelaix Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence