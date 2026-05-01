Exposition A rt urbain Mathieu_1976 Nest Gallery Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition A rt urbain Mathieu_1976

Du 30/05 au 20/06/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h. Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Nest Gallery présente la nouvelle exposition personnelle de Mathieu_1976, artiste emblématique de la scène street art française.

Reconnaissable à ses personnages sensibles et sa palette singulière, l’artiste développe un street art figuratif et poétique, explorant l’enfance, l’intime et l’émotion. À travers œuvres sur toile et interventions murales, Mathieu_1976 construit un univers où se mêlent fragilité, mémoire et spiritualité contemporaine.

Puisant dans l’esthétique du street art tout en s’éloignant des codes les plus bruts du graffiti, l’artiste développe une œuvre plus introspective, oscillant entre puissance urbaine et délicatesse émotionnelle. Ses personnages, souvent représentés dans des postures suspendues ou contemplatives, deviennent les témoins silencieux de nos fragilités contemporaines.



Cette exposition rassemble une sélection d’œuvres inédites autour de ses thématiques emblématiques l’enfance, l’éphémère, la nostalgie, la résilience et la poésie urbaine.



Vernissage le vendredi 29 mai, à partir de 19hn en présence de l’artiste. .

Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 contact@nestgallery.fr

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English :

Nest Gallery presents a new solo exhibition by Mathieu_1976, a leading artist on the French street art scene.

L’événement Exposition A rt urbain Mathieu_1976 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence