Salon du sans alcool Cloitre des Oblats Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Salon du sans alcool

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 de 11h à 18h. Cloitre des Oblats 54 cours mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Après le succès des éditions nantaises, Les Découvertes Parallèles s’installent à Aix-en-Provence, le temps d’un week-end placé sous le signe du sans alcool.Familles

Organisé par La Cave Parallèle Aix-en-Provence ouverte à l’automne 2024 le salon investira un lieu emblématique de la ville le Cloître des Oblats, magnifique site historique bien connu des Aixois, situé en haut du cours Mirabeau.

Pendant deux jours, cet événement grand public, gratuit et ouvert à tous, proposera de découvrir et déguster une large variété de boissons sans alcool vins désalcoolisés, bières sans alcool, apéritifs, cocktails, “spiritueux” sans alcool ainsi que des softs alternatifs et des boissons gastronomiques.

Producteurs et artisans seront présents pour faire goûter leurs créations, partager leurs méthodes de fabrication et échanger autour des nouvelles tendances du no/low. Un rendez-vous convivial et accessible, qui confirme l’essor du sans alcool en région Sud.



Près de 20 producteurs seront présents, couvrant tous les secteurs du sans alcool.

• Bières sans alcool des créations artisanales, locales ou non, allant des blondes légères aux IPA aromatiques, en

passant par des ambrées maltées ou des recettes plus fruitées.

• Vins sans alcool de belles alternatives de vignerons pour les moments festifs ou de partage à découvrir auprès des producteurs présents.

• Spiritueux apéritifs sans alcool pour expérimenter des cocktails originaux et surprenants.

• Et aussi des boissons originales pour l’apéritif ou à table, des jus, des kombuchas, des tonics… de quoi réserver de belles surprises. .

Cloitre des Oblats 54 cours mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 09 11 34 segolene.aix@lacaveparallele.fr

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English :

Following the success of the events in Nantes, “Les Découvertes Parallèles” is coming to Aix-en-Provence for a weekend dedicated to alcohol-free drinks.

L’événement Salon du sans alcool Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence