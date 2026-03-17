Danse T Trajal Harrell The Köln Concert Pavillon Noir Aix-en-Provence

Danse T Trajal Harrell The Köln Concert

Jeudi 28 mai 2026 de 20h à 20h50. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 20:50:00

Date(s) :

2026-05-28

Le plateau se transforme en une partition vivante sous la mythique improvisation de Keith Jarrett. Trajal Harrell et le Zürich Dance Ensemble y célèbrent la diversité des danses, du voguing au butoh.

Sur scène, sept banquettes de piano, une pour chaque interprète. Une partition iconique les accueille. Celle de Keith Jarrett qui, en 1975, à son arrivée à l’Opéra de Cologne, réalise que le piano sur lequel il va devoir jouer n’est pas le bon. Agacé, il se lance malgré tout dans une improvisation d’une heure, devenue l’un des albums les plus vendus de l’histoire de la musique classique et du jazz. Trajal Harrell s’en empare avec grâce, opérant la synthèse de ses influences. Le voguing dialogue avec la gestuelle du Butoh et se mêle aux mélodies de Joni Mitchell. Tour à tour flammes virevoltantes, oiseaux majestueux ou figures antiques, les danseurs réinventent la beauté et Harrell orchestre une célébration de la diversité, où chaque corps devient musique.



Avec le soutien de Pro Helvetia. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

Keith Jarrett’s legendary improvisation transforms the stage into a living score. Trajal Harrell and the Zu?rich Dance Ensemble celebrate the diversity of dance, from voguing to butoh.

L’événement Danse T Trajal Harrell The Köln Concert Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence