Aix bière Festival

Du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-30

Le Aix Bière Festival revient au 6MIC pour sa 5e édition. Cette fois encore, ne ratez pas le rendez-vous annuel pour les bons vivants et les amateurs de bières.

Comme toujours, vous y découvrirez le travail et la créativité de nombreux brasseurs d’ici et d’ailleurs et leur savoir-faire artisanal !



Et pour se dégourdir les papilles avant le grand rendez-vous, profiter de nos Premières Pressions, les before officiels du Aix Bière Festival organisés les 26 et 27 mai dans des lieux partenaires !

Comme toujours, vous y découvrirez le travail et la créativité de nombreux brasseurs d’ici et d’ailleurs et leur savoir-faire artisanal !



Vivez trois jours de fêtes et de musique à l’occasion du Aix Bière Festival ! Du jeudi au samedi, la scène extérieure spécialement aménagée accueillera une série de groupes et d’artistes pour partager ensemble le plaisir de la musique live. Mieux encore, tous ces concerts sont compris dans votre entrée au festival !



Rendez-vous dans notre village foodtrucks et choisissez parmi les 8 restaurateurs présents ! Au menu, profitez de propositions variées, de qualité, avec une attention particulière pour les végétariennes et végétariens. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aix Bière Festival returns to 6MIC for its 5th edition. Once again, don’t miss this annual rendez-vous for bon vivants and beer lovers.

L’événement Aix bière Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence