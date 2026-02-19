Festival 3 jours et plus… Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Festival 3 jours et plus…

Du vendredi 29 mai au mardi 2 juin 2026. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-02

2026-05-29

Festival de jeune théâtre amateur. Le Festival Trois Jours et plus… revient avec des propositions aussi foisonnantes qu’inventives spectacles, montages vidéos, pièces radiophoniques…

À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique amateur, ce temps fort du théâtre étudiant accueille les spectacles créés dans les ateliers de théâtre amateurs organisés par Pratik Teatr, la Direction Culture et Société et le théâtre Antoine Vitez sur les campus d’Aix et de Marseille. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 55 35 76 theatre-vitez@univ-amu.fr

Festival of young amateur theater. The Festival Trois Jours et plus? returns with an abundance of inventive proposals: shows, video montages, radio plays…

