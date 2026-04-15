Spectacle Femmes aux sommets Centre socio-culturel Jas de Bouffan Nord Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Femmes aux sommets

Jeudi 28 mai 2026 de 20h à 21h. Centre socio-culturel Jas de Bouffan Nord 8 allée des Amandiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Spectacle théâtral sur la vie des femmes alpinistes; il fait vivre leur passion, il montre leur ténacité et leur courage. Nous avons choisi quelques grandes figures de l’alpinisme féminin: de M. Paradis, 1ière femme en haut du Mt Blanc à C. Destivelle.

Les textes ont été écrits à partir de témoignages, récits, articles. Cette recherche nous demandé patience et persévérance car peu de femmes ont laissé des traces écrites.

Nous sommes 2 conteuses et une guide du patrimoine sur scène. Julie Buraud, notre metteuse en scène nous a guidées dans le choix de plusieurs interprétations théâtrales: témoignages, théâtre d’objets, récits journalistiques, le tout rythmé par des interventions sonores: tambour, flûte, cool drum..

L’intention de ce spectacle est d’ouvrir un grand questionnement et sans doute un espoir sur la place de la femme dans l’alpinisme aujourd’hui. .

Centre socio-culturel Jas de Bouffan Nord 8 allée des Amandiers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 26 64 06 madeleine.miaille@wanadoo.fr

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English :

A theatrical show about the lives of women mountaineers, bringing their passion to life and demonstrating their tenacity and courage. We have chosen some of the great figures in women’s mountaineering: from M. Paradis, 1st woman to climb Mt Blanc, to C. Destivelle.

L’événement Spectacle Femmes aux sommets Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence