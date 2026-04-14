Libérez le potentiel de l’IA – Formation DECOUVERTE, thecamp, Aix-en-Provence

Libérez le potentiel de l’IA – Formation DECOUVERTE Mardi 12 mai, 09h00 thecamp Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:30:00+02:00

En une journée, transformez votre rapport à l’IA : comprendre comment cette technologie fonctionne réellement, identifier où elle crée de la valeur dans votre quotidien professionnel, et maîtriser les techniques pour générer des résultats fiables.

Vous repartirez avec des cas d’usage validés, des prompts prêts à déployer et un plan d’action personnel pour passer de la découverte à l’action.

Contexte :

L’intelligence artificielle a atteint un niveau qui la rend indispensable. Les systèmes IA excellent en langage, raisonnement et synthèse. Mais ils sont probabilistes : ils estiment des probabilités, non la vérité. Une explication hallucinée propage l’erreur ; une valeur numérique fausse déforme le jugement. Pour être utile, l’IA doit être comprise et maitrisée. Pour être utilisée, elle doit être fiable.

Objectifs de cette formation :

• Ce qu’est l’IA et quand l’utiliser dans leur quotidien, personnel et professionnel

• Comment utiliser un assistant IA pour rechercher des données et rédiger des documents

• Adopter de bons réflexes pour un usage fiable, sécurisé et éthique

thecamp 550 rue denis papin Aix-en-Provence 13100 La Duranne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tally.so/r/OD58Mg »}]

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