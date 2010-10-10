Danse Spectacle de Mayeba Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Danse Spectacle de Mayeba

Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h. Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de l’association Mayeba et de la compagnie AL Sharkiat



Association invitée Roses du Djeenaa

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Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 50 13 65 association.mayeba@gmail.com

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English :

Show by the Mayeba association and the AL Sharkiat company



Guest association: Roses of Djeenaa

L’événement Danse Spectacle de Mayeba Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence