Danse Spectacle de Mayeba Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence
Danse Spectacle de Mayeba Centre social et culturel Château de l’Horloge Aix-en-Provence samedi 27 juin 2026.
Aix-en-Provence
Danse Spectacle de Mayeba
Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h. Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de l’association Mayeba et de la compagnie AL Sharkiat
Association invitée Roses du Djeenaa
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Centre social et culturel Château de l’Horloge 50 place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 50 13 65 association.mayeba@gmail.com
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English :
Show by the Mayeba association and the AL Sharkiat company
Guest association: Roses of Djeenaa
L’événement Danse Spectacle de Mayeba Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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