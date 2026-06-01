Oppidum Celto-Ligure d’Entremont, Oppidum d’Entremont, Aix-en-Provence

Oppidum Celto-Ligure d’Entremont 12 – 14 juin Oppidum d’Entremont Bouches-du-Rhône

prévoir de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Ouverture supplémentaire du site archéologique d’Entremont pour les journées de l’archéologie.

Des explications des vestiges seront fournies sur place par l’agent d’accueil.

Oppidum d’Entremont 960 Avenue Fernand Benoit, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33617934688 https://archeologie.culture.gouv.fr/entremont/fr Ville gauloise du IIe siècle avant notre ère, capitale du peuple des Salyens, partiellement fouillée depuis 1946, dont on a dégagé des vestiges de remparts conservés jusqu’à 4 m de haut, de maisons, d’ateliers (fours, pressoirs…) et un portique où étaient exposés des crânes d’ennemis tués au combat. Certaines constructions ont réutilisé comme matériau d’anciennes stèles datant de plusieurs siècles auparavant. On y a trouvé aussi de très nombreux objets (céramiques, outils, bijoux, monnaies…) et d’exceptionnelles sculptures qui sont exposées au musée Granet à Aix-en-Provence. Parking.

Ouverture supplémentaire du site archéologique d’Entremont pour les journées de l’archéologie.

©maria carrasco