Oppidum Celto-Ligure d’Entremont, Oppidum d’Entremont, Aix-en-Provence
Oppidum Celto-Ligure d’Entremont, Oppidum d’Entremont, Aix-en-Provence vendredi 12 juin 2026.
Oppidum Celto-Ligure d’Entremont 12 – 14 juin Oppidum d’Entremont Bouches-du-Rhône
prévoir de l’eau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Ouverture supplémentaire du site archéologique d’Entremont pour les journées de l’archéologie.
Des explications des vestiges seront fournies sur place par l’agent d’accueil.
Oppidum d’Entremont 960 Avenue Fernand Benoit, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33617934688 https://archeologie.culture.gouv.fr/entremont/fr Ville gauloise du IIe siècle avant notre ère, capitale du peuple des Salyens, partiellement fouillée depuis 1946, dont on a dégagé des vestiges de remparts conservés jusqu’à 4 m de haut, de maisons, d’ateliers (fours, pressoirs…) et un portique où étaient exposés des crânes d’ennemis tués au combat. Certaines constructions ont réutilisé comme matériau d’anciennes stèles datant de plusieurs siècles auparavant. On y a trouvé aussi de très nombreux objets (céramiques, outils, bijoux, monnaies…) et d’exceptionnelles sculptures qui sont exposées au musée Granet à Aix-en-Provence. Parking.
Ouverture supplémentaire du site archéologique d’Entremont pour les journées de l’archéologie.
©maria carrasco
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