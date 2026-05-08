Concert caritatif Le piano en majesté Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert caritatif Le piano en majesté

Lundi 1er juin 2026 de 20h à 21h40. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:00:00

fin : 2026-06-01 21:40:00

Date(s) :

2026-06-01

Le Festival des Nuits Pianistiques d’Aix organise un grand concert avec l’orchestre symphonique de Sanremo, dirigé par Gudni Emilsson, en présence de deux solistes internationaux que sont Inya Cutova, Gianluca Luisi, au profit du Centre Hospitalier d’Aix.

En prélude à la 34e édition des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence, soirée avec l’Orchestre symphonique de Sanremo en partenariat avec le Centre hospitalier du Pays d’Aix.



Au programme

● Beethoven, Ouverture de Coriolan opus 62 en do mineur

● Schumann, Concerto opus 54 en la mineur

● Chopin, Concerto n° 1 opus 11 en mi mineur.



Orchestre symphonique de Sanremo

Direction Gudni Emilsson

Piano Inya Cutova, Gianluca Luisi



Durée 1 h 40 avec entracte. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Festival des Nuits Pianistiques d’Aix is organizing a major concert with the Sanremo Symphony Orchestra, conducted by Gudni Emilsson, and featuring two international soloists, Inya Cutova and Gianluca Luisi, in aid of the Centre Hospitalier d’Aix.

L’événement Concert caritatif Le piano en majesté Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence