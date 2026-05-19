Exposition Peintures Djémâa Benamor Hôtel Escaletto Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Peintures Djémâa Benamor

Du 02/06 au 02/09/2026, tous les jours. Hôtel Escaletto 74-76 Cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-02

Fanfare Culture présente Djémâa Benamor à l’Hôtel Escaletto. Entre abstraction lyrique et expressionnisme, la peinture de l’artiste aixoise explore le mouvement, la matière et la couleur via bitumes, acryliques et encres.

Fanfare Culture présente, le temps d’un été, l’œuvre de Djémâa Benamor à l’Hôtel Escaletto. Artiste plasticienne installée en Provence, elle inscrit sa peinture dans le sillage de l’abstraction lyrique et de l’expressionnisme contemporain, où le geste, la matière et la couleur composent un langage à la fois sensible et radical.



L’exposition réunit un ensemble représentatif de ses séries récentes les Bitumes, où l’ocre, le pastel et la matière brute façonnent des paysages intérieurs aux textures profondes ; les Calligraphies, dialogue entre trace et silence sur toiles bitumées ; les Toiles Carrées, plus graphiques, qui jouent sur la tension entre forme, couleur et équilibre ; et une sélection de Gravures à l’encre, plus intimes, qui prolongent son vocabulaire pictural.



Le parcours de Djémâa Benamor est jalonné de reconnaissances marquantes. Lauréate du Prix Félix Fénéon, décerné par la Chancellerie des universités de Paris à la Sorbonne — distinction qui a accompagné, depuis 1949, l’émergence d’artistes tels que Paul Rebeyrolle ou Louis Derbré —, elle a également été distinguée par la Fondation de la Vocation. Son travail a été présenté dans des lieux d’exposition à New York, Paris, Lyon, en Allemagne, en Italie et en Espagne, prolongeant à l’international une démarche profondément ancrée en Provence.



En 2025, l’ouverture de son propre atelier-galerie venait consolider une trajectoire d’artiste désormais pleinement affirmée. C’est cette voix singulière — exigeante, contemplative, profondément habitée — que l’Hôtel Escaletto invite à découvrir au cœur de l’été aixois. .

Hôtel Escaletto 74-76 Cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@dbenamor.fr

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English :

Fanfare Culture presents Djémâa Benamor at Hôtel Escaletto. Somewhere between lyrical abstraction and expressionism, the Aix-en-Provence artist’s painting explores movement, matter and color via bitumen, acrylics and inks.

L’événement Exposition Peintures Djémâa Benamor Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence