Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026

Lundi 1er juin 2026 de 18h30 à 20h. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:30:00

fin : 2026-06-01 20:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Conférence animée par Lionel Pons professeur au conservatoire P.Barbizet.

Le compositeur Hans Werner Henze (1926-2012) a manifesté, tout au long de sa vie créatrice, un attachement profond au genre lyrique, dont il a exploré méthodiquement toutes les déclinaisons possibles, de l’opéra bouffe au théâtre musical.



El Cimarron composé enter 1969 et 1970 par Hans Werner Henze est un monodrame lyrique pour baryton et 3 instrumentistes apparenté au théâtre musical, intense et saisissant marqué au coin d’un engagement politique fervent.

La conférence se propose de vous faire (re)découvrir quelques pages lyriques du compositeur, et plus particulièrement ce rare Cimarrón qui n’a rien perdu de sa vigueur expressive. .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

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English :

Lecture by Lionel Pons, professor at the Conservatoire P.Barbizet.

L’événement Conférence préparatoire au Festival d’Aix 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence