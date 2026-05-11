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Exposition Peinture Claude W.BAUMAS Galerie Cathy Art Aix-en-Provence

Exposition Peinture Claude W.BAUMAS Galerie Cathy Art Aix-en-Provence mardi 2 juin 2026.

Lieu : Galerie Cathy Art

Adresse : 12 rue Matheron

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Exposition Peinture Claude W.BAUMAS

Du 02/06 au 04/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 19h. Galerie Cathy Art 12 rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-02 10:30:00
fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Claude W.Baumas propose des oeuvres vibrantes et éclatantes où se croisent POP ART, réalisme et figuration narrative. Elle présente notamment sa toute dernière série Aquatik Time , faisant suite à sa participation récente au SM’ART Life.
Elle explore la nature humaine avec des touches d’extravagance et d’humour ainsi qu’avec une émotion et une liberté de ton très personnelles. A l’occasion de cette exposition vente elle présentera notamment sa toute dernière collection Aquatik Time : une immersion dans un été sans fin, une parenthèse de joie et de liberté absolue.
Une célébration de la nonchalance et de l’insouciance.

Participation à la nuit des galeries le 2 juillet 2026.   .

Galerie Cathy Art 12 rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@claudebaumas.com

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English :

Claude W.Baumas offers vibrant, vivid works where POP ART, realism and narrative figuration intersect. Her latest series, Aquatik Time , follows on from her recent participation in SM’ART Life.

L’événement Exposition Peinture Claude W.BAUMAS Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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