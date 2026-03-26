Studio ouvert avec Taoufiq Iezddiou Pavillon Noir Aix-en-Provence

Studio ouvert avec Taoufiq Iezddiou

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Entrez dans le studio pour assister à une étape de la création en cours de Taoufiq Izzeddiou Border Dance

Avec Border Dance, Taoufiq Izzeddiou interroge l’altérité de ce qui fait danse au croisement entre la danse contemporaine, les rituels gnawa et la culture flamenca.



Biographie

Né à Marrakech, la carrière de Taoufiq Izzeddiou démarre en 1997 grâce à Bernardo Montet, puis il se fait connaître avec le solo Danse Nord de Susan Buirge. En 2003, il fonde Anania Danses, première compagnie de danse contemporaine au Maroc. Il développe ensuite une carrière internationale et s’installe en France en 2008. En 2019, il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Il est maintenant artiste associé au Théâtre Gascogne à Mont-de-Marsan jusqu’en 2027.



Une programmation du Pavillon noir Centre Chorégraphique National Ballet Preljocaj .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Enter the studio to witness a stage in Taoufiq Izzeddiou’s current creation: Border Dance

L’événement Studio ouvert avec Taoufiq Iezddiou Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence