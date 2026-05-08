Les Journées Européennes de l’Archéologie JEA Aix-en-Provence
Les Journées Européennes de l’Archéologie JEA Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.
Aix-en-Provence
Les Journées Européennes de l’Archéologie JEA
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026.
A 9h45, 13h30 et 15h45. Site archéologique du Jardin des vestiges de Grassi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La Direction Archéologie de la Ville d’Aix-en-Provence vous invite pour les Journées Européennes de l’Archéologie sur le site archéologique du Jardin des vestiges de Grassi, pour résoudre une affaire criminelle fictive intitulée Meurtre à la domus .
Synopsis
En 60 après J.-C, un meurtre a été commis dans la domus de Flavius, un important négociant en vin de la ville d’Aquae Sextiae. Le magistrat Sextus demande à la population de la ville de découvrir la vérité. À partir d’indices, de témoignages et de documents, les participants devront comprendre les circonstances du drame et identifier le ou les responsables.
Dès 10 ans
Prévoir chapeau, bouteille d’eau, annulation en cas d’intempérie.
Durée à prévoir entre 1h30 et 2h. .
Site archéologique du Jardin des vestiges de Grassi Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 91 29 45
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English :
Aix-en-Provence?s Archaeology Department invites you to the Jardin des vestiges de Grassi archaeological site for the European Archaeology Days, to solve a fictitious criminal case entitled: Meurtre à la domus ( Murder in the domus ).
L’événement Les Journées Européennes de l’Archéologie JEA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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